Власть 05 марта 2024, 14:43 Даванков направил в кабмин законопроект о прямых выборах мэров в России РИА «Новости»

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Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от «Новых людей» Владислав Даванков разработал закон, предлагающий ввести обязательный порядок избрания глав городов и муниципальных округов только на прямых выборах. Как сообщило РИА «Новости», проект направили на отзыв в правительство.

«Главы муниципальных образований, имеющих статус городского или муниципального округа, городского округа с внутригородским делением избираются на муниципальных выборах и возглавляют местную администрацию», — указано в документе.

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В пояснительной записке обозначено, что законопроект поспособствует появлению ответственных политиков, которые будут решать проблемы людей. Россиянам предлагают дать больше возможностей, чтобы они участвовали в управлении городами через прямые выборы руководителей.

Ранее Даванков предложил депортировать мигрантов из России за домогательства. Он внес на рассмотрение законопроект, несмотря на то, что документ получил отрицательный отзыв со стороны правительства. Также депутат предложил внести корректировки в документ с новыми ограничениями для иностранных агентов.