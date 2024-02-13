Общество 13 февраля 2024, 19:06 Даванков предложил депортировать мигрантов из России за домогательства Даванков внес в Госдуму законопроект о депортации мигрантов за домогательства РИА «Новости»

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Кандидат в президенты от партии «Новые люди», вице-спикер ГД Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект, предполагающий депортацию мигрантов за домогательства в отношении россиян. С документом ознакомилось РИА «Новости».

По словам Даванкова, он внес законопроект, несмотря на то, что документ получил отрицательный отзыв со стороны правительства.

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«Законопроект предусматривает депортацию иностранных граждан, осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности общества и снижения социальной напряженности», — говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Депутат просить добавить в статью административного кодекса о мелком хулиганстве пункт о наказании за домогательства к гражданам России.

В пресс-службе «Новых людей» добавили, что от россиян поступает больше количество жалоб на домогательства со стороны иностранных граждан, поэтому, как полагают в партии, необходимо ввести такие меры.

Ранее стало известно, что приезжающим в Россию мигрантам создадут цифровые профили.