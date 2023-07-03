Власть 03 июля 2023, 07:54 Даурен Абаев стал новым послом Казахстана в России Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послом в России Даурена Абаева РИА «Новости»

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Заместитель генсека СНГ Даурен Абаев стал новым послом Казахстана в России. Президент Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев подписал указ о его назначении, сообщили «Известия».

Даурена Абаева назначили чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в России. Д этого он занимал посты заместителя генсека СНГ, министра культуры и спорта, информации и общественного развития, замруководителя президентской администрации и его пресс-секретарем.

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Бывшего посла Казахстана в России Ермека Кошербаева назначили руководителем администрации Восточно-Казахстанской области. Он занимал прежний пост с января 2020 года.

В октябре 2022 года посла России в Казахстане вызвали в МИД из-за резких заявлений представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой об украинском после. Посла Украины в Казахстане Петра Врублевского попросили покинуть республику.