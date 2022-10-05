МИД Казахстана вызовет российского посла 5 октября | 360°

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МИД Казахстана вызовет российского посла 5 октября

Представитель МИД Казахстана Смадияров: посла России вызовут для разговора 5 октября

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Министерство иностранных дел Казахстана пригласит посла РФ в этой стране для разговора 5 октября. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров.

По его словам, тональность комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу посла Украины в республике «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров». Об этом написал ТАСС.

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Смадияров сообщил, что украинский посол в Казахстане Петр Врублевский покинет страну после назначения нового человека на этот пост.

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«Въезд [в Казахстан] ему никто не запрещал и не будет запрещать. Он просто покинет страну, когда будет назначен новый посол», — сказал представитель МИД Казахстана.

Ранее Захарова высказалась по поводу представителя Украины В Казахстане. Ее возмутило то, что обещания того, что дипломат больше не вернется в Астану, не выполнено. Из-за этого накануне посла Республики Казахстан вызвал МИД России.

Врубельский в августе этого года «отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских», напомнила Захарова.

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