«Дать президенту карт-бланш»: Песков объяснил отставку правительства

Правительство решило уйти в отставку самостоятельно после послания Путина. Кабмин таким образом дал президенту карт-бланш, чтобы реализовать все озвученные цели. Так объяснил отставку Песков.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, чтобы «дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития».

По словам Пескова, для реализации таких задач нужен кабинет министров «с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе и гибкостью в работе».

Как ранее говорил сам Медведев, он принял решение об отставке из-за масштабности поставленных Путиным задач. Он отмечал, что для их выполнения президент должен быть «абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства».

15 января премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Это произошло через несколько часов после завершения послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Позже указом Путина назначили заместителем председателя Совета Безопасности, а новым премьером стал Михаил Мишустин. Глава кабмина объявил новый состав правительства.