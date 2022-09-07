Выступление Путина на ВЭФ: главное | 360°

Власть 07 сентября 2022, 18:53 (обновлено: 07 сентября 2022, 20:41) Поделиться Telegram

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Viber Развитие Дальнего Востока и новые глобальные вызовы. Главное из речи Владимира Путина Политолог Подлесный: слова Путина о развитии Дальнего Востока имеют колоссальное значение Источник фото: РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин затронул ряд важнейших тем на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке. Российский лидер призвал сделать Дальний Восток привлекательным местом для жизни, высказался по поводу инфляции, которая стала двузначной, но имеет тенденцию к снижению, а также назвал санкционную лихорадку Запада новым глобальным вызовом.

Развитие Дальнего Востока

Дальний Восток должен стать привлекательным местом для жизни, создания семьи, учебы и работы, заявил Путин.

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«Все наши решения в экономике, в социальной сфере, все механизмы, которые мы реализуем на Дальнем Востоке, нацелены на главное, чтобы этот регион стал по-настоящему привлекательным местом для жизни, учебы, работы, чтобы здесь создавались новые семьи, рождалось больше детей», — сказал Владимир Путин.

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Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный напомнил «360», что президент неоднократно приезжал на Дальний Восток и видит в этом регионе большой потенциал. По мнению политолога, там есть все для того, чтобы стать локомотивом развития России.

«Поворот на Восток уже стал реальностью. Мы уже часть экономики развернули на Восток. В ближайшее время начнется строительство газопровода через Монголию. Мы приложим усилия, чтобы создать транспортную инфраструктуру», — рассказал специалист.

По мнению политолога, заявления Путина о развитии Дальнего Востока имеют колоссальное значение для России. Подлесный отметил, что разворачивание экономических предприятий и улучшение транспортной инфраструктуры приведет в том числе к увеличению численности населения.

Источник фото: РИА «Новости» / Валерий Шарифулин

Подлесный напомнил, что основные потребители российских ресурсов сейчас находятся не в Европе, хотя раньше экономическая модель ориентировалась на Запад. Теперь же Россия будет выстраивать отношения со странами, где проживает большая часть населения мира и которые не выставляют политических требований.

«Но нужно, чтобы лозунги подкреплялись материальными средствами, которые вкладываются и будут вкладываться», — рассказал специалист.

Извлечь выгоду из инфляции

Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в России немного превышает 14%, но есть тенденция к снижению. По результатам года, она может составить 12%.

По мнению Подлесного, в нынешних условиях Россия может извлечь выгоду из такой инфляции. Специалист напомнил, что слабый рубль стимулирует вложения. А это значит, что можно встряхнуть экономику и влить в нее средства.

Источник фото: РИА «Новости» / Егор Алеев

«Монетаристская политика нашего правительства, может быть, и правильна, но сдерживание инфляции не дает дешевых кредитов и не увеличивает доходы населения. Чтобы найти баланс и не допустить ухода в гиперинфляцию, нужна продуманная, четкая политика», — заявил Подлесный.

Санкции без здравого смысла

В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул, что на смену эпидемии коронавируса пришли другие глобальные вызовы. Это санкционная лихорадка Запада и его стремление навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить себе.

Геннадий Подлесный отметил, что на Западе государственные лидеры находятся под тотальным влиянием политики американского руководства. Вне зависимости от того, кто президент США, их политика останется такой же. Перед ними стоит задача — уничтожение экономических и политических конкурентов. Европа — это тоже экономический и политический соперник США наравне с Россией, Китаем и Индией.

Специалист подчеркнул, что западные руководители губят санкциями свою экономику во имя консолидированного ответа России. В то же время многие простые жители Европы хотят запуска «Северного потока — 2».

«Мы должны понимать, что интересы людей и руководителей западных стран, которые ввели против нас санкции, прямо противоположны», — отметил политолог.

И до тех пор, пока жители западных стран не найдут механизмы воздействия на свое политическое руководство, санкции будут продолжать бить по ним самим.

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