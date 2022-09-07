Утрата доминирования США в мире стала катализатором санкционной политики — Путин | 360°

Важное 07 сентября 2022, 09:34 Поделиться Telegram

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Viber Утрата доминирования США в мире стала катализатором санкционной политики — Путин Президент России Владимир Путин объяснил санкционную политику США утратой положения администрация президента России

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Катализатором санкционной политики стал тот факт, что США утратили доминирующее положение в мире. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин, сообщил ТАСС.

«Катализатором этих [санкционных] процессов стало ускользающее доминирование США в глобальной экономике и политике, а также упрямое их нежелание или даже неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты», — заявил он на пленарном заседании форума.

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Глава государства добавил, что от санкций пострадал сам европейский бизнес. Теперь его нишу могут занять американские компании, потому что Штаты без стеснения преследуют свои интересы, ни в чем себя не ограничивая.

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VII Восточный экономический форум открылся 5 сентября во Владивостоке. Его организовал фонд «Росконгресс». Главная тема этого года — «На пути к многополярному миру».

Ранее на ВЭФ глава Сбербанка Герман Греф заявил, что доллар и евро перестанут оказывать большое влияние на внутреннюю экономику России. Место этих валют займет юань. Кроме того, возрастет значение рубля.

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