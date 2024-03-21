Важное 21 марта 2024, 13:23 Члены избиркомов новых территорий проявили мужество и смелость — Путин Путин: члены избиркомов в новых регионах на выборах стали примером для россиян РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин высоко оценил работу членов избиркомов в новых регионах России во время мартовских выборов. Обращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Вы действовали четко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом, а на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость», — заявил он.

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Путин поблагодарил россиян за поддержку. Он отметил, что для него это намного важнее формальной победы на выборах.

Президент пообещал избирателям сделать все, что от него зависит, на благо Родины и народа. Все масштабные проекты и программы Путин и его команда реализуют. Голосование показало, что Россия — одна большая и дружная семья, которая идет по избранному историческому пути, уверена в себе, в своих силах и собственном будущем.

Глава ЦИК Элла Памфилова на специальном заседании 21 марта подвела официальные итоги голосования на выборах президента России. Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,20%. Высокая явка — 77,49% — доказала демократичность президентских выборов. Три дня голосования стали непростым испытанием для россиян, но вопреки ожиданиям Запада сплотили народ.