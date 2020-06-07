Число выписавшихся из больниц превысило количество госпитализированных с COVID-19 в Подмосковье

Впервые с начала пандемии количество выписавшихся из больниц после COVID-19 в Московской области превысило число госпитализированных. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева в Instagram.

«В Подмосковье впервые с начала пандемии коронавируса количество выписавшихся из больниц превысило число госпитализированных», — говорится в сообщении.

Благодаря таким изменениям открылись МФЦ, парикмахерские и бани. Однако торговые центры смогут встретить покупателей только при дальнейшем снижении коэффициента распространения заболевания.

«Мы хотели в понедельник открыть торговые центры, но пока не можем. То есть все, остановились, смотрим дальше цифры», — заявил Воробьев.

За последние сутки в Подмосковье выявлено 754 новых случая инфицирования. При этом 538 человек выздоровели. Ежедневно проводится более 20 тысяч тестирований, а также пять тысяч исследований на антитела.

Ранее Воробьев заявил, что Подмосковье пока не может дальше снимать ограничения. Этому мешает коэффициент распространения коронавируса в регионе.

С 29 мая в Московской области открылись все парки и непродовольственные магазины с отдельным входом. При этом кафе и рестораны до сих пор работают только на доставку. Тем не менее они надеются возобновить работу уже в июне и готовятся к установке летних веранд.