Ждем разрешения. Как рестораны и кафе в Подмосковье готовятся к открытию летних веранд

Три тысячи московских кафе и ресторанов уже получили разрешение на монтаж летних веранд. В Подмосковье тоже ждут предстоящего сезона. В одних заведениях готовы монтировать площадки сразу после официального возобновления работы общепита, в других уже провели косметический ремонт веранд.

Подмосковные кафе ждут возобновления работы. Правда, когда это произойдет, пока не известно. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предупредил, что заведениям общепита придется пока повременить с открытием. Тем не менее рестораторы надеются выйти из карантина уже в июне.

Ждем разрешения

В зарайском кафе «Старый город» летнюю веранду на площади Революции до запуска турпотока пока не монтировали. В администрации пояснили, что собрать ее можно за три-четыре дня, но оставлять без присмотра не хочется.

У нас город маленький, такой проходимости, как в Москве, нет. Не открылся турпоток, и люди сидят по домам, особо никто не гуляет. Построить ее для того, чтобы она просто стояла на улице, нецелесообразно Сурен Михаелян директор кафе.

В Домодедове тоже готовятся к предстоящему сезону. По словам учредителя кафе «АндерСон» Александра Чугунова, проект монтажа веранды давно готов. Как только поступит разрешение, строители приступят к ее возведению. Администрация кафе с пониманием относится к требованиям установки бактерицидных ламп, соблюдения расстояний между посетителями. Еще до начала пандемии сотрудники кафе раз в полтора-два часа обрабатывали горки, качели и прочие детские сооружения.

«Нас это абсолютно не пугает. У нас — семейное, детское заведение, все это — облучатели в игровых и так далее — и так было установлено. Единственное новое — ограничение по числу посетителей, перчатки и маски у официантов», — отметил Чугунов.

Готовы к открытию

Как только поступят разрешения от губернатора и на уровне муниципалитета, рассказала гендиректор музейного объединения «Коломенский Посад» Наталья Никитина, летнее кафе сразу откроется. Администрация готова выполнить все требования по социальному дистанцированию и предоставлять им средства для обработки рук.

Мы готовы работать. Проверяем посуду, освежили и покрасили мебель, проговорили еще раз меню. Мы готовы к любым мерам, у нас достаточно большая территория летнего кафе. Столы и так разбросаны далеко [друг от друга]. Конечно, попросим людей заходить в масках Наталья Никитина гендиректор музейного объединения «Коломенский Посад».

В Домодедове летняя веранда ресторана «Пожарка» откроется сразу после возобновления Роспотребнадзором и властями работы общепитов, сообщил директор Тимур Вахидов. За время карантина в заведении сделали косметический ремонт. А сейчас заканчивается обновление веранды.

Московские кафе

В 2020 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, срок работы летних веранд сдвинулся из-за коронавируса. Демонтировать площадку нужно будет до 15 ноября.

«Дата открытия летних кафе еще не определена, но нам важно быть готовыми к ослаблению ограничений, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую активность и привычный москвичам уровень сервиса», — подчеркнул он.

Работать рестораторам придется с соблюдением требований Роспотребнадзора. Это размещение столиков на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, измерение температуры у сотрудников и посетителей. Обеспечить персонал масками, перчатками, антисептиками, средствами дезинфекции. А также установить антисептики в туалетах для посетителей.

Уборку помещений можно проводить как обычно — раз в день. А вот дезинфицировать перила лестниц, выключатели, дверные ручки и все, чего часто касаются люди, придется раз в два-четыре часа. По возможности помещения раз в пару часов посоветовали проветривать. В закрытых помещениях рекомендовали установить обеззараживатели воздуха.