«Четкий, выразительный и красивый». Путин раскрыл секрет популярности русского языка
«Для нашей страны русский язык — много больше, чем просто средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте», — отметил Путин, его цитирует пресс-служба Кремля.
По его мнению, именно эти качества русского языка является секретом величия и притягательности отечественной литературы и культуры.
Владимир Путин 6 июня в формате видеоконференции встретился с деятелями культуры. Он поблагодарил их за усилия для организации культурной жизни в дистанционном формате во время пандемии коронавируса.
Прошедшие месяцы вновь показали, насколько жизнеспособна и открыта к обществу наша российская культураВладимир Путин.
Кинотеатры, театры и концертные залы закрыли в марте для борьбы с распространением коронавируса как места массового скопления людей. Планируется, что кинотеатры смогут открыться в середине июля, театры и концертные залы — осенью.
6 июня в России отмечают День русского языка.