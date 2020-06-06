«Четкий, выразительный и красивый». Путин раскрыл секрет популярности русского языка

Русский язык объединяет все народны России и является основой национальной идентичности. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с деятелями культуры.

«Для нашей страны русский язык — много больше, чем просто средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте», — отметил Путин, его цитирует пресс-служба Кремля.

По его мнению, именно эти качества русского языка является секретом величия и притягательности отечественной литературы и культуры.

Владимир Путин 6 июня в формате видеоконференции встретился с деятелями культуры. Он поблагодарил их за усилия для организации культурной жизни в дистанционном формате во время пандемии коронавируса.

Прошедшие месяцы вновь показали, насколько жизнеспособна и открыта к обществу наша российская культура Владимир Путин.

Кинотеатры, театры и концертные залы закрыли в марте для борьбы с распространением коронавируса как места массового скопления людей. Планируется, что кинотеатры смогут открыться в середине июля, театры и концертные залы — осенью.

6 июня в России отмечают День русского языка.