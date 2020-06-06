«Страшно от набора глаголов». Преподаватели рассказали о сложностях с изучением русского иностранцами

Главная проблема в изучении русского языка иностранцами — поиск хорошего преподавателя, ведь РКИ появилось достаточно недавно. По мнению преподавателей, в русском достаточно много интересных моментов и важно умение их объяснить.

Старший преподаватель кафедры русского языка и методики его преподавания филологического факультета Российского университета дружбы народов Валерия Антонова в интервью РИА «Новости» напомнила, что современной методике РКИ всего 60 лет. Тогда как английский учат с эпохи морских походов Великобритании.

Поэтому мои студенты на старших курсах говорят, что самое сложное в русском языке — это не грамматика. Самое сложное — это найти профессионального преподавателя РКИ Валерия Антонова.

Если говорить о грамматических трудностях, декан факультета обучения русскому языку как иностранному Института Пушкина Светлана Персиянова отметила сложности с падежами, видами глагола, да и вообще с глаголами движения.

Персиянова отметила, что носитель понимает разницу в видах еще в детстве: где процесс, а где результат. Иностранец ее не чувствует, поэтому правильное употребление видов для него становится проблемой. Отдельным испытанием являются глаголы движения.

«Студенту очень сложно понять в чем разница, когда это использовать, например, „я иду в библиотеку“ — „я хожу в библиотеку“, „я пойду в библиотеку“, „я пойду схожу в библиотеку“, „я схожу в библиотеку“ и так далее. Им становится просто страшно от этого набора глаголов», — отметила Персиянова.

Сложности могут возникнуть с приставками, ведь каждая из них имеет определенное значение, употребляется в определенном контексте.

Из фонетических трудностей преподаватели назвали, например, проблемы со звуками [р] и [л] у студентов из Японии. Для них это одна фонема, поэтому вместо Красной площади у них может получиться Классная площадь.

6 июня в России отмечают День русского языка.