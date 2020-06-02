    02 июня 2020, 13:29

    Сначала футбол, потом — фильмы: названы примерные сроки открытия кинотеатров в России

    Александра Ломейко

    Пандемия коронавируса заставила россиян на долгое время отказаться от многих развлечений. На начальных этапах снятия ограничений они все еще недоступны. Больше всех повезет футбольным фанатам: со второй половины июня возобновят матчи премьер-лиги.

    Игры РПЛ начнутся с 19 июня, уточнил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Его слова привел ТАСС.

    «Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе–сентябре», — сказал Чернышенко.

    Матчи хотят транслировать на бесплатных федеральных телеканалах. Сейчас ведутся переговоры на этот счет.

    «Присутствие болельщиков на трибунах будет ограничено. <…> Пока с минимальным количеством зрителей — не более 10%», — пояснил вице-премьер.

    К середине июля он допустил возобновление работы кинотеатров, а осенью — театров и концертных залов.

    «Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там предусмотрена особая рассадка», — напомнил Чернышенко.

    В Роспотребнадзоре уже дали рекомендации по работе кинотеатров в условиях пандемии. За нарушение социальной дистанции в них наказывать не будут, но за рассадкой зрителей придется следить кассирам.