Пандемия коронавируса заставила россиян на долгое время отказаться от многих развлечений. На начальных этапах снятия ограничений они все еще недоступны. Больше всех повезет футбольным фанатам: со второй половины июня возобновят матчи премьер-лиги.

Игры РПЛ начнутся с 19 июня, уточнил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Его слова привел ТАСС.

«Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе–сентябре», — сказал Чернышенко.

Матчи хотят транслировать на бесплатных федеральных телеканалах. Сейчас ведутся переговоры на этот счет.

«Присутствие болельщиков на трибунах будет ограничено. <…> Пока с минимальным количеством зрителей — не более 10%», — пояснил вице-премьер.

К середине июля он допустил возобновление работы кинотеатров, а осенью — театров и концертных залов.

«Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там предусмотрена особая рассадка», — напомнил Чернышенко.

В Роспотребнадзоре уже дали рекомендации по работе кинотеатров в условиях пандемии. За нарушение социальной дистанции в них наказывать не будут, но за рассадкой зрителей придется следить кассирам.