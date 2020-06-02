Сначала футбол, потом — фильмы: названы примерные сроки открытия кинотеатров в России
Игры РПЛ начнутся с 19 июня, уточнил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Его слова привел ТАСС.
«Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе–сентябре», — сказал Чернышенко.
Матчи хотят транслировать на бесплатных федеральных телеканалах. Сейчас ведутся переговоры на этот счет.
«Присутствие болельщиков на трибунах будет ограничено. <…> Пока с минимальным количеством зрителей — не более 10%», — пояснил вице-премьер.
К середине июля он допустил возобновление работы кинотеатров, а осенью — театров и концертных залов.
«Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там предусмотрена особая рассадка», — напомнил Чернышенко.
В Роспотребнадзоре уже дали рекомендации по работе кинотеатров в условиях пандемии. За нарушение социальной дистанции в них наказывать не будут, но за рассадкой зрителей придется следить кассирам.