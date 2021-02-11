Онищенко объяснил отказ от масок в Чечне и Удмуртии

Власти Чечни и в Удмуртии принимали решение об отмене обязательного масочного режима «не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки». Об этом НСН заявил депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его мнению, этому предшествовал анализ уровня заболеваемости и числа переболевших в регионах.

«Надеюсь, и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета дали такую рекомендацию», — сказал парламентарий.

Ранее в Удмуртии сняли ограничения на работу общепита и объявили о том, что с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим.

Следом об отмене обязательного требования носить маски заявили власти Чечни. Обе республики связали послабления со снижением заболеваемости.

По мнению Онищенко, нужно не отменять маски и другие защитные меры, а «вытеснять их вакцинацией» и создавать в стране прослойку коллективного иммунитета.

Ранее подмосковные медики сообщили, что пожилые люди легче переносят вакцинацию от COVID-19, практически не реагируя на прививку.