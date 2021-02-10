Пожилые пациенты легче переносят вакцинацию от коронавируса. Подмосковные медики объяснили причину

В Московской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививку активно ставят жители старше 65 лет. Подмосковные медики отметили, что они переносят процедуру легче, чем молодое поколение.

Подмосковные медики за весь период вакцинации обнаружили определенную тенденцию: пожилые жители переносят процедуру проще. С начала кампании в ивантеевской поликлинике первый этап прививки прошли более 1,2 тысячи человек, 60% из которых — люди пожилого возраста. Также прививку от коронавируса сделали членам местного совета ветеранов, где возрастная категория — 70+.

«Эта группа переносит первичную вакцинацию легче, чем молодые. Банальный пример: наш сотрудник, молодой фельдшер 25 лет, потемпературил. Но температура была один день. Выпил парацетамол — все нормально. В то же время я прививался, более возрастные наши коллеги, и у них вообще даже гриппоподобного состояния не было, ни ломоты — ничего», — пояснил Павел Гуляев, исполняющий обязанности заведующего Ивантеевской городской поликлиники.

И это уже не просто наблюдение, а не раз подтвержденный факт. Возрастные пациенты, даже имеющие хронические заболевания, практически не реагируют на прививку. А пациентам моложе после первого укола приходится испытывать не очень приятные ощущения.

«После прививки, в первый вечер, чувствовалось такое предгриппозное состояние. Ломота, истома. Но температура была нормальная», — рассказал Михаил Рыжакин после вакцинации.

Сейчас, по статистике, можно сказать, что возрастные переносят легче и у них температуры почти не бывает. А у молодых температура первые пару дней может подняться.

«Это связано с тем, что более возрастные люди уже встречались (и неоднократно) с аденовирусом, на котором сидит белок, который прививают. И у них есть защитная реакция и знание этого вируса. А вот молодой с этим аденовирусом не встречался», — пояснил Павел Гуляев.