Самолет Лукашенко приземлился в Амурской области

Президента Белоруссии Александра Лукашенко встретили в аэропорту Благовещенска, сообщило БелТА. Визит в Россию приурочен ко Дню космонавтики.

Борт главы Белоруссии приземлился минувшим утром, 12 апреля. Его встретило руководство Амурской области, самого Благовещенска и члены делегации — они прилетели накануне.

Ранее пресс-секретарь президента России рассказал о программе визита. Владимир Путин и Александр Лукашенко побывают на космодроме Восточный. Там они проинспектируют строительство стартового космического комплекса и проведут российско-белорусские переговоры. По итогам встречи будет организована совместная пресс-конференция.

Белорусский лидер не раз заявлял, что поддержит Россию в любой ситуации, так как она является надежным союзником.