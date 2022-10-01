«Борьба лис за права кур». Захарова высмеяла предложение британцев по «Северным потокам» | 360°

Власть 01 октября 2022, 16:45 Поделиться Telegram

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Viber «Борьба лис за права кур». Захарова высмеяла предложение британцев по «Северным потокам» Захарова назвала помощь Лондона в расследовании по газопроводам «борьбой лис за права кур» РИА «Новости»

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Предложение Великобритании помочь в расследовании ситуации на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» является примером «борьбы лис за права кур». Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Борьба лис за права кур», — подчеркнула дипломат.

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В начале недели стало известно, что на обеих нитках газопровода у берегов Дании упало давление. Проведенная проверка показала, что трубы повредили подводным взрывом. На данный момент поставки газа по «Северному потоку» не осуществляются, а «Северный поток — 2» после постройки так и не запустили, его заполнили техническим газом.

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Днем 1 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что британцы готовы помочь Дании в расследовании причин аварии.

Ранее Пентагон выступил с заявлением по инциденту, не исключив умышленной диверсии. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал США выгодоприобретателями аварии на «Северных потоках».

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