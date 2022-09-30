Пентагон отказался назвать ответственных за аварию на «Северных потоках» | 360°

Мир 30 сентября 2022, 09:49 Поделиться Telegram

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Viber Пентагон отказался назвать ответственных за аварию на «Северных потоках» Глава Пентагона Остин отказался гадать о причинах аварии на «Северных потоках» РИА Новости

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Пентагон не будет гадать, кто виноват в авариях, произошедших на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом на пресс-конференции заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, его слова привела пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что есть много различных версий и гипотез произошедшего, однако говорить о них до завершения официального расследования не следует.

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«Пентагон не будет гадать, кто именно виноват и должен нести ответственность, пока мы не получим весь объем информации от следствия», — сказал Остин.

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В начале недели в обоих газопроводах начало серьезно падать давление. Проведенная проверка показала, что трубы получили повреждения, предположительно, в результате диверсий.

Россия накануне призвала созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН, однако его перенесли на 30 сентября. Первый заместитель постоянного представителя страны при ООН Дмитрий Полянский заявил, что аварии на газопроводах способны причинить ущерб энергетической безопасности всей Европы.

Президент России Владимир Путин сравнил случившееся с терактом международного масштаба.

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