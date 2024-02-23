Власть 23 февраля 2024, 11:56 Более 80% россиян положительно оценили работу Путина ФОМ: доверие Путину выразили 82% опрошенных россиян РИА «Новости»

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Большая часть граждан России положительно оценивает работу главы государства и кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом сообщил Фонд «Общественное мнение».

Согласно данным проведенного опроса, 82% россиян считают, что глава государства хорошо работает на своем посту. В ФОМ также проинформировали, что доверяют Путину 80% опрошенных.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о неоспоримой поддержке главы государства со стороны представителей разных возрастных категорий. Россияне одобряют политику Путина, добавил он. По словам Пескова, в 2023 году уровень поддержки российского лидера стал максимально высоким.

Путин 20 февраля указал на рост сторонников России в мире. Он констатировал, что в других государствах все больше людей поддерживают проводимую страной политику, особенно в сфере традиционных ценностей.