Важное 29 декабря 2023, 13:18 Уровень поддержки Путина россиянами достиг максимума в 2023 году Песков заявил о максимально высоком уровне поддержки Путина в 2023 году Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/globallookpress

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Уровень поддержки президента Владимира Путина со стороны населения стал максимально высоким в 2023 году. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Причиной такой тенденции стало одобрение политики, проводимой президентом, объяснил официальный представитель Кремля. Он назвал неоспоримым тот факт, что Владимира Путина поддерживают разные возрастные категории россиян, в том числе молодежь.

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«Вы знаете, здесь новости особо нет. Действительно, уровень поддержки президента постоянно высокий. И в текущем году он, очевидно, что стал максимально высоким», — подчеркнул Песков.

Согласно результатам исследования Фонда общественного мнения (ФОМ), президенту доверяют 79% опрошенных. Еще 80% россиян положительно оценили деятельность Путина. Участниками опроса стали 1500 человек в 53 российских регионах.