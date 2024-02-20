Власть 20 февраля 2024, 18:57 Путин заявил о растущей поддержке России со стороны других государств Путин: у России стало появляться все больше сторонников в мире Медиасток.рф

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Другие страны стали больше поддерживать Россию, особенно в сфере традиционных ценностей. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Его слова привело РИА «Новости».

«У нас все больше и больше сторонников во всем мире появляется. Особенно, — вы знаете, и это тоже все видят, — в той сфере, которую мы называем нашими традиционными ценностями», — отметил Путин.

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Он добавил, что многие государства интересуются российскими идеями в сфере экономики, политики и по другим направлениям и «готовы вместе их внедрять». По словам главы государства, даже в недружественных государствах у России есть множество союзников.

Ранее российский лидер указал на необходимость появления «сильных идей», которые помогут решить задачи, связанные с развитием страны. Президент напомнил, что Россия сейчас переживает «особое время».