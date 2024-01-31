Власть 31 января 2024, 03:01 Более 3,5 миллиона подписей собрали в поддержку Путина Турчак: за самовыдвижение Путина собрали свыше 3,5 млн подписей по России РИА «Новости»

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Более 3,5 миллиона россиян поставили подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах президента. Об этом сообщил РИА «Новости» секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

По его словам, в сборе подписей участвовали 25 тысяч человек. Больше всего подписей собрали в Кемеровской области, где самовыдвижение Путина поддержали 74 тысячи граждан. Регионами-лидерами по этому показателю Турчак назвал Чувашскую Республику и Республика Башкортостан с 64 и 58,5 тысячами подписей соответственно.

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Кроме того, партия организовала единый день сбора подписей, когда удалось собрать 316 тысяч. В мероприятии приняли участие региональные и местные исполкомы, общественные приемные и штабы общественной поддержки, добавил Турчак.

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты в качестве самовыдвиженца. Действующий глава государства предоставил декларацию о доходах. В период с 2017 по 2022 год он заработал свыше 67,5 миллиона рублей.