Общество 30 января 2024, 23:19 ЦИК опубликовал данные об имуществе и доходах Путина ЦИК: за шесть лет Путин заработал свыше 67 миллионов рублей

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Кандидат в президенты России Владимир Путин отчитался о доходах за шесть лет. В период с 2017 по 2022 год он заработал свыше 67,5 миллиона рублей. Поданную действующим главой государства декларацию опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии.

По документу, источниками доходов Путина стали зарплата, военная пенсия, банковские вклады, ценные бумаги и продажа имущества.

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У президента есть 10 счетов в банках на сумму 54,4 миллиона рублей и 230 акций ПАО «Банк „Санкт-Петербург“». Также ему принадлежит квартира площадью 153,7 квадратных метра и парковочное место в гаражном кооперативе в Санкт-Петербурге.

В собственности у Путина еще есть квартира площадью 77 квадратных метров и гараж на 18 квадратных метров в Санкт-Петербурге. В списке зарегистрированного имущества отметили три автомобиля — ГАЗ М21 (1960 года выпуска), ГАЗ М21 (1965 года выпуска), «Ниву» (2009 года выпуска) и автоприцеп «Скиф» (1987 года выпуска).

Владимира Путина накануне зарегистрировали кандидатом в президенты в качестве самовыдвиженца. ЦИК принял это решение единогласно.