Власть 02 апреля 2024, 22:52 Бойцы ЧВК смогут получить статус инвалидов боевых действий Путин пообещал решить вопрос с получением статуса инвалида бойцами ЧВК РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил, что бойцы частных военных компаний смогут получать статус инвалида боевых действий. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Мы обязательно сделаем», — сказал российский лидер в ходе встречи с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

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По ее словам, в настоящее время существует проблема получения статуса инвалида боевых действий для бывших сотрудников ЧВК. Это не только несправедливо, но и сказывается на объеме и уровне социальных выплат.

Также Путин заявил, что участников СВО с ампутированными ногами обеспечат автомобилями с ручным управлением. В ходе встречи Цивилева отметила, что за 10 месяцев организация отработала 910 тысяч обращений от ветеранов СВО. Фонд решил вопросы по 780 заявкам. По ее словам, основными принципами работы фонда стали справедливость, забота и уважение.