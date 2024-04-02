Власть 02 апреля 2024, 22:12 Путин пообещал обеспечить автомобилями ставших инвалидами участников СВО Участникам СВО с ампутацией ног предоставят машины с ручным управлением РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил, что участников СВО с ампутированными ногами обеспечат автомобилями с ручным управлением. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Решение об этом глава государства принял во время встречи с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

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Общественный деятель предложила обеспечить военнослужащих с ампутацией ног автомобилями с ручным управлением, включив их в перечень средств реабилитации.

«Будем считать, что этот вопрос решен», — подчеркнул Путин.

В ходе встречи Цивилева отметила, что за 10 месяцев организация отработала 910 тысяч обращений от ветеранов СВО. Фонд решил вопросы по 780 заявкам. По ее словам, основными принципами работы фонда стали справедливость, забота и уважение.