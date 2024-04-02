Власть 02 апреля 2024, 20:59 Путин встретился с главой фонда «Защитники Отечества» Президент Путин встретился с главой фонда «Защитники Отечества» Цивилевой РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин встретился с председателем государственного фонда поддержки участников специальной операции «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Об этом сообщили на сайте Кремля.

За 10 месяцев организация отработала 910 тысяч обращений от ветеранов СВО. Фонд уже решил вопросы по 780 заявкам.

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«Основными принципами работы государственного фонда являются справедливость, забота и уважение», — подчеркнула Цивилева.

Фонд «Защитники Отечества» создали по указу Путина от 3 апреля 2023 года. Главная цель организации — персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации и семей погибших бойцов.

Ранее Путин поручил правительству разработать предложения по обеспечению участников специальной операции средствами реабилитации. Кабмин должен выполнить поручение до 30 июня. Ответственными назначили Цивилеву и премьер-министра Михаила Мишустина.