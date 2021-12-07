Bloomberg узнал об идее США и Евросоюза ввести санкции против России на обмен валют

США и Евросоюз планируют ввести санкции против банков России, которые предусматривают ограничения обмена валют и возможности инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке. Это произойдет в случае нападения России на Украину.

По данным источников Bloomberg, президент США Джо Байден может сказать о предполагаемых санкциях во время переговоров с Путиным 7 декабря.

По информации агентства, ограничения могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).При этом политики США и Евросоюза не рассматривают запрет России пользоваться системой финансовых платежей Swift, так как это нанесло бы ущерб рядовым жителям.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США разрабатывают новые санкции, которые будут направлены против ближайшего окружения российского лидера и энергетических компаний. Не исключено, что одной из мер станет отключение России от SWIFT. Если подобное произойдет, США и Европа введут худшие экономические санкции, которые когда-либо применялись к стране за пределами Ирана и Северной Кореи, сообщил источник телеканала.