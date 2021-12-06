В Совфеде усомнились в том, что США отключат Россию от SWIFT

США вряд ли примут меры по отключению России от международной платежной системы SWIFT. По мнению первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, это может привести к потерям для многих стран.

«Я думаю, что вряд ли пойдет на это Запад — отключение от SWIFT. Россия очень тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран», — отметил Джабаров в эфире телеканала «Россия 24». Его слова процитировал «Интерфакс».

Так он прокомментировал сообщения о том, что США рассматривают новые санкции в отношении РФ, в числе которых отключение от системы SWIFT.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что ограничения будут направлены против ближайшего окружения российского президента и энергетических компаний. Не исключено, как было отмечено в материале, что одной из мер станет отключение России от SWIFT. Все санкции пока США обсуждают с европейскими партнерами. Окончательное решение по ним еще не принято.