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    06 декабря 2021, 21:56

    В Совфеде усомнились в том, что США отключат Россию от SWIFT

    Сенатор Джабаров объяснил, что отключение России от SWIFT приведет к потерям в Европе

    Валерия Шафирко

    США вряд ли примут меры по отключению России от международной платежной системы SWIFT. По мнению первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, это может привести к потерям для многих стран.

    «Я думаю, что вряд ли пойдет на это Запад — отключение от SWIFT. Россия очень тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран», — отметил Джабаров в эфире телеканала «Россия 24». Его слова процитировал «Интерфакс».

    Так он прокомментировал сообщения о том, что США рассматривают новые санкции в отношении РФ, в числе которых отключение от системы SWIFT.

    Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что ограничения будут направлены против ближайшего окружения российского президента и энергетических компаний. Не исключено, как было отмечено в материале, что одной из мер станет отключение России от SWIFT. Все санкции пока США обсуждают с европейскими партнерами. Окончательное решение по ним еще не принято.