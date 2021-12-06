Американские власти обсудят новые санкции против России

В Соединенных Штатах заговорили о новых санкциях против России. Они якобы призваны удержать президента Владимира Путина «от вторжения на Украину».

Ограничения, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, будут направлены против ближайшего окружения российского лидера и энергетических компаний. Не исключено, что одной из мер станет отключение России от SWIFT.

В администрации Байдена заметили, что идет серьезная дискуссия о том, чтобы лишить российских производителей энергии доступа к долговым рынкам «в случае вторжения».

Если подобное произойдет, США и Европа введут «худшие экономические санкции, которые когда-либо применялись к стране за пределами Ирана и Северной Кореи».

Тем не менее американская сторона опасается, что Россия ответит на любой шаг Соединенных Штатов или их союзников.

Все санкции пока США обсуждают с европейскими партнерами. Окончательное решение по ним еще не принято.

Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что американская сторона должна разработать «адские санкции» против России.