«Благотворительности не будет». Песков назвал последствия отказа ЕС платить за российский газ рублями

Пока не решено, прекратит ли Россия поставлять в ЕС газ, если страны откажутся платить за него рублями. Однако благотворительности не будет, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Об этом он сообщил в интервью телекомпании PBS.

«Мы не будем заниматься благотворительностью. Посылать газ бесплатно в Западную Европу», — отметил он. Слова Пескова привело РИА «Новости».

Пресс-секретарь российского лидера в ответ на вопрос ведущего о том, будет ли отключен газ неплательщикам, коротко ответил: «Нет оплаты — нет газа».

Окончательное решение о реакции на отказ платить за газ в рублях, как при этом отметил Песков, еще не принято.

В понедельник, 28 марта, Песков заявил, что «Газпром» и министерства работают над вопросом оплаты экспортируемого газа в российских рублях. При этом он объяснил, что процесс поставок газа весьма сложен, его нельзя сравнить с покупкой товара в магазине. Однако Россия, как подчеркнул Песков, не намерена отправлять газ бесплатно.

Экономист Валерий Корнеев в беседе с «360» заявил, что со странами Европы, которые не имеют возможности платить за поставки российского газа рублями, можно договориться о поставке товаров и технологий в обмен на российскую валюту.