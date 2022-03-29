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    29 марта 2022, 01:40

    «Благотворительности не будет». Песков назвал последствия отказа ЕС платить за российский газ рублями

    Песков назвал последствия отказа ЕС платить за российский газ рублями

    Нина Петлинова

    Пока не решено, прекратит ли Россия поставлять в ЕС газ, если страны откажутся платить за него рублями. Однако благотворительности не будет, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

    Об этом он сообщил в интервью телекомпании PBS.

    «Мы не будем заниматься благотворительностью. Посылать газ бесплатно в Западную Европу», — отметил он. Слова Пескова привело РИА «Новости».

    Пресс-секретарь российского лидера в ответ на вопрос ведущего о том, будет ли отключен газ неплательщикам, коротко ответил: «Нет оплаты — нет газа».

    Окончательное решение о реакции на отказ платить за газ в рублях, как при этом отметил Песков, еще не принято.

    В понедельник, 28 марта, Песков заявил, что «Газпром» и министерства работают над вопросом оплаты экспортируемого газа в российских рублях. При этом он объяснил, что процесс поставок газа весьма сложен, его нельзя сравнить с покупкой товара в магазине. Однако Россия, как подчеркнул Песков, не намерена отправлять газ бесплатно.

    Экономист Валерий Корнеев в беседе с «360» заявил, что со странами Европы, которые не имеют возможности платить за поставки российского газа рублями, можно договориться о поставке товаров и технологий в обмен на российскую валюту.