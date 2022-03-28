«Европа без нашего газа не обойдется». России предложили перевести все сделки с ЕС в рубли

Европейские страны не имеют возможности платить за поставки российского газа рублями. Однако с такими странами можно договориться о поставке товаров и технологий в обмен на российскую валюту. Ее можно будет использовать для погашения газовых контрактов, заявил «360» экономист Валерий Корнеев.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин дал руководителям «Газпрома» неделю на то, чтобы они пришли к договоренностям со странами Евросоюза в вопросе поиска решения об оплате газа в рублях.

«Недружественные страны вынуждены будут иметь рубли, а для того, чтобы иметь рубли [, чтобы платить] за поставляемый нами им газ, они должны будут поставлять нам свою продукцию. Логичным путем для обеспечения их рублями было бы принимать у них товары и платить за них рублями, а не просто менять на валютной бирже или еще где-нибудь те же самые евро на те же самые рубли», — заявил Корнеев.

Он пояснил, что финансовому сектору правительства и Центробанка стоит подойти именно так к распоряжению президента России, чтобы получить от стран Евросоюза все технологии, товары и оборудование, которого они нас лишили.

«Мы без 99% продуктов и товаров как-нибудь обойдемся, а вот Европа без нашего газа в ближайшие три года не обойдется точно. Но за это время вся европейская промышленность превратится в выжженную пустыню — и как покупатель нашего газа Европа исчезнет с карты планеты, как экономический субъект», — подытожил Корнеев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что «Газпром» и профильные министерства сейчас ведут работу по оплате поставок газа в рублях. Он пояснил, что сам процесс экспорта энергоносителя достаточно сложный, предусматривающий множество разных факторов. При этом представитель Кремля отметил, что бесплатных поставок российского газа не будет.