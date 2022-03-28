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    28 марта 2022, 17:38

    «Европа без нашего газа не обойдется». России предложили перевести все сделки с ЕС в рубли

    Экономист Корнеев предложил Европе платить рублями за товары для дальнейшей оплаты газа

    Александр Иванов, Андрей Васильев

    Европейские страны не имеют возможности платить за поставки российского газа рублями. Однако с такими странами можно договориться о поставке товаров и технологий в обмен на российскую валюту. Ее можно будет использовать для погашения газовых контрактов, заявил «360» экономист Валерий Корнеев.

    «Европа без нашего газа не обойдется». России предложили перевести все сделки с ЕС в рубли

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин дал руководителям «Газпрома» неделю на то, чтобы они пришли к договоренностям со странами Евросоюза в вопросе поиска решения об оплате газа в рублях.

    «Недружественные страны вынуждены будут иметь рубли, а для того, чтобы иметь рубли [, чтобы платить] за поставляемый нами им газ, они должны будут поставлять нам свою продукцию. Логичным путем для обеспечения их рублями было бы принимать у них товары и платить за них рублями, а не просто менять на валютной бирже или еще где-нибудь те же самые евро на те же самые рубли», — заявил Корнеев.

    Он пояснил, что финансовому сектору правительства и Центробанка стоит подойти именно так к распоряжению президента России, чтобы получить от стран Евросоюза все технологии, товары и оборудование, которого они нас лишили.

    «Мы без 99% продуктов и товаров как-нибудь обойдемся, а вот Европа без нашего газа в ближайшие три года не обойдется точно. Но за это время вся европейская промышленность превратится в выжженную пустыню — и как покупатель нашего газа Европа исчезнет с карты планеты, как экономический субъект», — подытожил Корнеев.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что «Газпром» и профильные министерства сейчас ведут работу по оплате поставок газа в рублях. Он пояснил, что сам процесс экспорта энергоносителя достаточно сложный, предусматривающий множество разных факторов. При этом представитель Кремля отметил, что бесплатных поставок российского газа не будет.