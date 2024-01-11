Важное 11 января 2024, 10:08 Бюджет на модернизацию ЖКХ в России сокращать не будут Путин: нет оснований говорить о сокращении бюджета на модернизацию ЖКХ РИА «Новости»

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Нет оснований говорить о том, что бюджет на сферу модернизации ЖКХ в России будут сокращать, заявил президент Владимир Путин на встрече с дальневосточными бизнесменами. Трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Глава государства счел необоснованной критику Минфина по теме, связанной с поддержкой жилищно-коммунального хозяйства. Все необходимые средства на это выделили, подчеркнул он.

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«Нет оснований полагать, что мы будем что-то сокращать в сфере модернизации ЖКХ», — отметил Путин.

Президент встретился с предпринимателями ДФО в Хабаровске. Перед этим он изучил презентацию реализации долгосрочных планов социально-экономического развития городов Дальнего Востока. Ее разместили в Тихоокеанском государственном университете. Глава государства отметил, что развитие Дальнего Востока стало заметным благодаря госпрограммам и активности предпринимателей.

А накануне Путин впервые побывал на Чукотке. Вечером его самолет вылетел в Хабаровск из Анадыря.