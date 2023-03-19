Власть 19 марта 2023, 11:09 «Били танками прицельно». Хуснуллин рассказал, как ВСУ разрушали Мариуполь при отступлении Хуснуллин рассказал Путину о разрушении ВСУ жилых домов в Мариуполе при отступлении РИА «Новости»

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Украинские националисты при отступлении из Мариуполя наносили прицельные удары по жилым домам. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину в ходе визита в город.

«Там, где мы наступали, с нашей стороны прямых ударов не было вообще. С их стороны прямой наводкой били танками, прямо видно, как отступали, били по домам», — сказал Хуснуллин.

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Он подчеркнул, что дает оценку как строитель, осмотрев разрушенные здания.

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«Били специально, просто отходили и разрушали все вокруг», — заключил вице-премьер.

В настоящее время в городе продолжаются восстановительные работы. Сделать уже удалось немало, но впереди еще масштабная реконструкция центра города, аэропорта. Также будет продолжаться строительство новых жилых кварталов.

Президент объехал несколько районов на машине. Он обратил внимание на хорошее качество дорог. Хуснуллин также доложил Путину о восстановлении трассы между Мариуполем и Донецком.