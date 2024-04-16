Важное 16 апреля 2024, 13:32 Беспрецедентно открытую систему для выборов создали в России Памфилова заявила о создании беспрецедентно открытой системы выборов в РФ РИА «Новости»

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В России создали беспрецедентно открытую систему для выборов. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Стенограмма появилась на сайте Кремля.

«Мы же создали беспрецедентно прозрачную, открытую систему», — подчеркнула она.

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По словам главы ЦИК, система очень устойчивая и показывает всем, что «все сложнее и сложнее врать, делать фейки».

Подводя итоги президентских выборов, Памфилова отметила мудрость российского народа. Она указала на беспрецедентную консолидацию общества. Это были не просто выборы президента России, но и фактически «важный этап битвы за Россию», добавила глава Центризбиркома.

Она уточнила, что противники страны пытались дискредитировать голосование. Но масштабная кампания недоброжелателей лишь подстегнула явку избирателей.

На встрече Памфилова передала Владимиру Путину удостоверение об избрании главой государства, сообщил RT.