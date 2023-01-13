Власть 13 января 2023, 00:43 Бербок утратила любое моральное право говорить о правде и лжи — Захарова Представитель МИД России Захарова: Бербок утратила моральное право говорить о правде и лжи YouTube

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после долгих лет вранья о Минских соглашениях утратила всякое моральное право говорить о лжи и правде. Так отреагировала в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова на попытки немецкого министра уличить в лжи главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

«После стольких лет вранья о желании соблюдать минские договоренности, продолжая врать сейчас, Анналена Бербок утратила любое моральное право говорить о правде и лжи», — отметила Захарова.

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Бербок уверяла, что Лавров обманул ее, отвечая на вопрос о российских солдатах на границе с Украиной. Захарова пояснила, что немецкий министр не задавала Лаврову никаких вопросов. Глава российского МИД ответил на похожий вопрос журналиста.

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«А теперь о лжи. Односельчане Ангелы Меркель помалкивали бы. Ложь — это то, что Бербок и все ее предшественники <…> на протяжении семи с лишним лет говорили про Минские договоренности», — написала Захарова.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские договоренности были нужны, чтобы дать Украине окрепнуть. В том, что никто не планировал соблюдать соглашение, признался и экс-президент Франции Франсуа Олланд.