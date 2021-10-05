Ольгу Баталину освободили от должности замглавы Минтруда, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Баталину Ольгу Юрьевну от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ в связи с переходом на другую работу», — сказано в тексте документа.

Ольга Баталина занимала должность заместителя министра труда и социальной защиты с 28 февраля 2020 года.

Ранее в Минтруде согласились рассмотреть предложение о ежегодной выплате в размере 20 тысяч рублей к школе из материнского капитала. Ольга Баталина отметила, что идею озвучила Счетная палата после планового контрольного анализа предоставления и распоряжения средствами маткапитала.

Россияне начали получать материнский капитал на первого ребенка в 2020 году — раньше его давали только за второго ребенка. Сейчас размер выплат за первенца составляет 483 882 рубля. Государство планирует, что в ближайшие три года потратит около 2,7 триллиона рублей на материнский капитал и другие социальные выплаты.

Президент России Владимир Путин 1 октября освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного по правам ребенка в России. Она покинет свой пост из-за избрания в Госдуму РФ восьмого созыва.