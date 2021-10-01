Президент России снял с должности детского омбудсмена Кузнецову

Президент Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного по правам ребенка в России. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Соответствующее постановление президент подписал лично. Кузнецова покинет свой пост в связи с избранием депутатом Госдумы РФ восьмого созыва.

Должность детского омбудсмена Анна Кузнецова заняла в сентябре 2016 года. Ранее она возглавляла несколько благотворительных фондов.

Ранее спикер Госдумы Володин назвал главный приоритет осенней сессии. По его словам, им станет обсуждение бюджета России. По его словам, сроки обсуждения и прохождения бюджета в Думе строго регламентированы, поэтому чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени будет на рассмотрение этого документа.