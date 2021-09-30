Минтруд рассмотрит предложение о ежегодных школьных выплатах из маткапитала

Министерство труда изучит предложение о ежегодной выплате в 20 тысяч рублей к школе из материнского капитала. Об этом сообщила замглавы министерства Ольга Баталина.

Она напомнила, что с такой инициативой выступила Счетная палата после планового контрольного анализа предоставления и распоряжения средствами маткапитала, сообщил ТАСС.

«Правительство постоянно реагирует на общественный запрос, расширяет возможности семей по использованию средств материнского капитала. <…> Новые предложения Счетной палаты также будут внимательно изучены», — подчеркнула Баталина.

По данным СП РФ, в среднем россияне тратят на подготовку мальчика к школе 19,3 тысячи рублей. Сборы девочки обходятся в 23,8 тысячи рублей. В ведомстве отметили, что в соответствии с поручением президента РФ единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, поэтому было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления такой выплаты в размере 20 тысяч рублей ежегодно, сообщал RT.

Россияне начали получать маткапитал при рождении первого ребенка в 2020 году. В настоящее время его размер составляет 483 882 рубля, уточнило РИА ФАН. В ближайшие три года на маткапитал и другие социальные выплаты планируется потратить около 2,7 триллиона рублей.