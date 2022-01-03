Байден Зеленскому: США готовы принять меры в случае вторжения России

Вашингтон и его союзники готовы «решительно ответить» в случае вторжения России на Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Слова американского лидера приводит Белый дом.

«Президент Байден дал четко понять, что США, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия в дальнейшем вторгнется в Украину», — говорится в заявлении, которое озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она также отметила, что в ходе беседы два президента выразили поддержку дипломатическим усилиям в рамках намеченных контактов с Россией по линии НАТО и ОБСЕ. Также Байден еще раз указал, что выступает за сохранение территориальной целостности Украины.

«Он также выразил поддержку мерам по укреплению доверия в целях деэскалации напряженности в Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации минских соглашений», — сообщиа Псаки.

Телефонный разговор Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным состоялся 30 декабря 2021 года. Тогда американский лидер также предупредил президента РФ о возможных мерах в случае, если Россия решится на вторжение на Украину. В свою очередь, Путин ответил, что введение новых санкций может привести к окончательному разрву отношений между Россией и США.