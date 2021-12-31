Разговор конструктивной направленности: о чем говорили Путин и Байден

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена носил конкретный и содержательный характер, направленность его была конструктивной. В Кремле переговорами остались довольны.

Об итогах беседы рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы в принципе довольны <...> состоявшимися сегодня переговорами, потому что они носили откровенный содержательный конкретный характер. И я бы мог сказать, что в целом направленность этого разговора была вполне конструктивной», — сказал Ушаков.

По словам представителя Кремля, президенты хорошо подготовились к разговору, он получился серьезным. США продемонстрировали очевидное желание понять суть и логику российских озабоченностей, изложенных в ранее переданных американской стороне документов.

При этом Байден четко заявил, что Соединенные Штаты не планируют размещать на Украине ударные наступательные вооружения.

Путин сообщил американскому коллеге, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности. В ответ на возможное применение новых санкций российский лидер предупредил о возможности разрыва отношений между странами.

Главы государств затронули и вопрос переговоров, намеченных на 10 января в Женеве. Они будут проходить под личным контролем обоих президентов.

Во время беседы Байден коснулся темы ядерного конфликта. Он в очередной раз подчеркнул, что подобную войну нельзя начинать, поскольку ее невозможно выиграть.

По итогам беседы лидеры России и США договорились продолжить диалог после Нового года.

В Белом доме разговор президентов назвали «серьезным и субстантивным». Там сообщили, что в ходе беседы Байден призвал Путина снизить напряженность вокруг Украины. Он подчеркнул, что США продолжат отслеживание сил РФ и подготовку «к любым решениям Путина по Украине».

Что касается январских переговоров, то, по информации американской администрации, Байден заявил, что Штаты будут вести диалог с участием союзников и партнеров. Путин в ответ на это выразил понимание.

Также Байден заявил об укреплении НАТО и дополнительной помощи Украине в случае эскалации, сообщили в Белом доме по итогам общения двух президентов.

Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошел 30 декабря. Он начался около 23:30 по московскому времени и продолжался около 50 минут.