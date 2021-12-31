Путин заявил Байдену о риске полного разрыва отношений России и США

Владимир Путин заявил Джо Байдену, что если Запад решится ввести против России масштабные санкции, упомянутые в разговоре лидером США, это может привести к полному разрыву отношений двух стран. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передало РИА «Новости».

Байден в разговоре с Путиным упомянул, что если вдоль украинской границы продолжится эскалация, то страны Запада примут беспрецедентные санкции, которые ударят по экономике и военной сфере. Но президент РФ сразу же дал понять американскому коллеге, что если западные партнеры действительно решатся на такие меры, это обернется полным разрывом отношений России и США.

«И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», — сказал Ушаков по итогам беседы двух лидеров.

Российская сторона надеется, что на Западе одумаются, иначе это приведет к серьезным последствиям, добавил помощник главы государства. По словам Ушакова, Путин в разговоре подчеркивал, что потомки оценят такие санкции как огромную ошибку.

Бывший американский сенатор Брюс Маркс ранее заявил, что переговоры Путина и Байдена вряд ли на что-то повлияли, но сам факт, что президенты переговорили, уже очень важен.