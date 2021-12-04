Байден надеется на «долгий разговор» с Путиным по поводу Украины

Президент США Джо Байден надеется, что встреча с Владимиром Путиным продлится долго. Он хочет обсудить ситуацию на российско-украинской границе.

Байден в разговоре с журналистами также прокомментировал заявление Москвы о дальнейшем приближении инфраструктуры НАТО к российским границам и размещении на территории Украины ударных комплексов и гиперзвукового оружия. Кремля считает это красной линией.

Байден на это заявил, что не признает ничьих красных линий.

«Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — сказал глава государства о ситуации на российско-украинской границе.

Когда и в каком формате пройдет встреча, он не сказал.

Путин накануне заявил, что нет здравого объяснения тому, зачем НАТО наращивает свое присутствие вблизи российских границ. В связи с этим Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, отметил президент. Он подчеркнул, что действия Альянса не оставляют стране другого выбора.