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    04 декабря 2021, 08:13

    Байден надеется на «долгий разговор» с Путиным по поводу Украины

    Джо Байден планирует с Путиным обсудить вопросы о ситуации на российско-украинской границе

    Екатерина Шамина

    Президент США Джо Байден надеется, что встреча с Владимиром Путиным продлится долго. Он хочет обсудить ситуацию на российско-украинской границе.

    Байден надеется на «долгий разговор» с Путиным по поводу Украины

    Байден в разговоре с журналистами также прокомментировал заявление Москвы о дальнейшем приближении инфраструктуры НАТО к российским границам и размещении на территории Украины ударных комплексов и гиперзвукового оружия. Кремля считает это красной линией.

    Байден на это заявил, что не признает ничьих красных линий.

    «Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — сказал глава государства о ситуации на российско-украинской границе.

    Когда и в каком формате пройдет встреча, он не сказал.

    Путин накануне заявил, что нет здравого объяснения тому, зачем НАТО наращивает свое присутствие вблизи российских границ. В связи с этим Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, отметил президент. Он подчеркнул, что действия Альянса не оставляют стране другого выбора.