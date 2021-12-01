Путин заявил, что Россия не приемлет расширения НАТО на восток

Россия будет настаивать на своей позиции о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восточном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства сказал об этом на церемонии вручения верительных грамот, передало РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что перед российской дипломатией стоит задача по предоставлению стране долгосрочных гарантий безопасности. Он отметил, что уже говорил об этом в МИД.

«В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток», — сказал глава государства.

Он добавил, что также неприемлемо размещение любых вооружений вблизи границ РФ, угрожающих стране.

Путин накануне заявил, что нет здравого объяснения тому, зачем НАТО наращивает свое присутствие вблизи российских границ. В связи с этим Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, отметил президент. Он подчеркнул, что действия Альянса не оставляют стране другого выбора. Путин также напомнил, системы ПРО, размещенные в Польше и Румынии, могут использоваться и для запуска «Томагавков».