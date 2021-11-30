Путин анонсировал новое гиперзвуковое оружие в России

У России скоро появится новое гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Махов. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

Разработка гиперзвукового оружия — это ответ на действия НАТО, подчеркнул российский лидер.

«Мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ», — привело слова Путина РИА «Новости».

Президент привел в пример системы ПРО, которые разместили в Польше и Румынии. Он обратил внимание на то, что эти комплексы имеют пусковые установки Mk-41, на которые можно поставить в том числе и крылатые ракеты «Томагавк».

«Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь», — добавил он.

Путин отметил, что здравого ответа на вопрос, зачем Альянс приблизился к границам России, нет.

«Отношения между Россией и западным сообществом, коллективным Западом, в 1990-е годы — в начале 2000-х были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? <…> Ответа здравого нет, не существует», — сказал Путин.

Глава государства также заверил, что Россия вовсе не стремится к жизни «за крепостными стенами». При этом страна укрепляет свой суверенитет, в том числе в сфере экономики, подчеркнул он.

Ранее, 29 ноября, в Минобороны РФ сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море и поразила морскую мишень на удалении более 400 километров. Ракета способна развивать скорость около 9 Махов.