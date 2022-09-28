Аварии на «Северных потоках» в России признали проблемой | 360°

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Аварии на «Северных потоках» в России признали проблемой

Представитель Кремля Песков заявил об убытках России из-за ЧП на «Северных потоках»

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Прекращение прокачки газа через трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» стало большой проблемой для России. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что обе нитки «Северного потока — 2» уже были заполнены, но половина энергоносителя предназначалась для использования внутри России.

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«Этот газ стоит очень много денег, сейчас этот газ улетучивается в воздух», — подчеркнул Песков.

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Представитель Кремля добавил, что необходимо дождаться итогов расследования от представителей Дании и Швеции. Песков напомнил, что там находится большое количество оборудования для мониторинга. Поэтому никто не мог приблизиться в трубам незамеченным.

В проходящих по дну Балтийского моря газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» обнаружили пробоины. Представители европейских стран уже назвали случившееся диверсией и начали расследование.

О падении давления в трубах почти до нуля в начале недели сообщил оператор газопроводов — компания Nord Stream AG. Там отметили, что утечки произошли на шведском и датском участках. Разрушения инфраструктуры назвали беспрецедентными и оценить сроки восстановления в компании не смогли.

Газопровод Северный поток — 2

Дмитрий Песков

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