Важное 24 января 2023, 11:34 Алексея Симоненко сняли с поста заместителя генпрокурора Украины Заместителя генпрокурора Украины Алексея Симоненко отправили в отставку

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Заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко через полгода после назначения ушел в отставку. Информацию об увольнении подтвердили в Telegram-канале офиса генпрокурора.

«Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора», — заявили в ведомстве.

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Он написал заявление по собственному желанию, генпрокурор Андрей Костин уже подписал приказ об увольнении. Алексей Симоненко занимал свой пост с 17 июля 2022 года. В понедельник о его отставке объявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он же предупредил об уходе заместителя руководителя офиса президента Кирилла Тимошенко.

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