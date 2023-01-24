Важное 24 января 2023, 11:33 Замминистра обороны Украины уйдет в отставку после скандала с госзакупками Минобороны Украины: замминистра по материально-техническому обеспечению уйдет в отставку Unsplash

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Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов написал заявление с просьбой отправить его в отставку. Такое решение он принял после скандала с госзакупками. Об этом сообщила пресс-служба украинского военного ведомства.

«Вячеслав Шаповалов <…> попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания», — сказано в сообщении.

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников поддержал решение своего зама и обратился к кабмину с таким же предложением, отметили в министерстве. Там сочли заявление Шаповалова «достойным поступком в традициях европейской и демократической политики», обвинения же в его адрес — безосновательными.

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Ранее украинские СМИ писали, что министерство обороны закупает для Вооруженных сил Украины продукты в два или три раза дороже, чем их можно приобрести в обычных киевских магазинах. Речь шла о соглашении на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, которые находятся в Киевской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях. Сумма сделки достигала 13,16 миллиарда гривен (свыше 350 миллионов долларов — прим. ред.). Военное ведомство заявило, что данные сведения вводят в заблуждения. Резников сказал, что завышенные цены на продукты питания — техническая ошибка.