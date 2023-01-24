Мир 24 января 2023, 07:29 Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки в украинской власти Президент Украины Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки во власти сайт президента Украины

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Кадровые перестановки в украинской власти ожидаются на Украине. Изменения коснутся и правоохранительной системы. Об этом заявил в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский.

По данным издания «Украинская правда», заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Источники газеты уточнили, что на его место может прийти руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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Собеседники издания в кабмине Украины и СНБО заявили, что в отставку отправятся главы областных военных администраций Днепропетровской и Сумской областей Украины, а также назначенные киевским режимом чиновники на подконтрольной Украине частях Херсонской и Запорожской областей.

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Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал о якобы скорой отставке замруководителя офиса президента Кирилла Тимошенко, а также еще одного министра. Об этом написало РИА «Новости».