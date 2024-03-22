22 марта 2024, 17:29
Акции Соликамского магниевого завода изъяли в пользу государства
Суд изъял в пользу государства акции Соликамского магниевого завода
Арбитражный суд Пермского края изъял в пользу государства акции Соликамского магниевого завода у более чем двух тысяч миноритариев. Об этом свидетельствует электронная картотека инстанции.
Прокуратура указала на необходимость списать именные ценные бумаги предприятия номинальной стоимостью 0,25 рубля и зачислить их на счет Федерального агентства по управлению госимуществом. Иск обосновали незаконным «выбытием имущества из владения государства».
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«Иск удовлетворить полностью», — сообщили в суде.
Президент Владимир Путин ранее разрешил сделку по покупке 100% акций Highland Gold. Эта компания входит в десятку крупнейших золотодобывающих фирм России. Основные проекты находятся в Забайкалье, Хабаровском крае, на Чукотке и Камчатке.
В конце февраля российский лидер подписал распоряжение, разрешающее сделки с акциями «Полиметалла». Путин также одобрил операции с долями в уставном капитале ООО «Тасеевское».
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