Адвокат раскрыл, на сколько задержали Ройзмана

Бывшего Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на 48 часов по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом заявил его адвокат Владислав Идамжапов.

«Да, все верно, [составлен протокол о задержании на 48 часов]», — сказал Идамжапов ТАСС.

Ройзмана задержали утром 24 августа. В его квартире, фонде и музеи прошли обыски. В отношении экс-мэра Екатеринбурга открыли уголовное дело по статье УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

Известно, что в скором времени Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий.

Суд Екатеринбурга в марте назначил бывшему градоначальнику два штрафа в размере 50 тысяч рублей каждый. В апреле он получил еще один штраф на аналогичную сумму по протоколам о публичной дискредитации российской армии.

Кроме того, Ройзман разместил в соцсетях пост, где выразил неуважение к российским органам власти и главе МИД РФ Сергею Лаврову. За это политика оштрафовали на 85 тысяч рублей.